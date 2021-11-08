Семин поздравил Шевченко с назначением в «Дженоа»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от назначения Андрея Шевченко в «Дженоа».
«Андрей! Удачи тебе и больших успехов на трудном пути! У тебя все получится!» — написал Семин в Instagram.
Шевченко в качестве футболиста выступал за киевское «Динамо» с 2009 по 2012 год, когда командой руководил Семин.
Украинец на посту главного тренера «Дженоа» сменил Давиде Балладрини, который был освобожден от занимаемой должности 6 ноября.
Ранее сообщалось, что Шевченко будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
Напомним, 45-летний специалист возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год. Под его руководством национальная команда на прошедшем Евро-2020 добилась исторического результата — дошла до четвертьфинала. После завершения турнира Шевченко не стал продлевать контракт.
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