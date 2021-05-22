Михайлович поделился мнением о работе Пирло в «Ювентусе»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поделился мнением о Андреа Пирло, который возглавляет «Ювентус».

«Он выиграл Суперкубок и Кубок Италии в первый год работы с топ-клубом. В чем его упрекнуть? Нельзя винить Пирло за то, что «Ювентус» не взял скудетто. Рано или поздно это должно было произойти.

Если ему удастся вывести команду в Лиге чемпионов в первый год, то, по моему мнению, его работу можно оценить положительно. Мог ли он справиться лучше? Да, но обо мне это тоже можно сказать", — цитирует Михайловича Sport Mediaset.

Пирло проводит дебютный сезон в качестве главного тренера «Ювентуса». Под его руководством команда выиграла Кубок Италии, но рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца чемпионата Италии «Ювентус» занимает пятое место, уступая 1 очко идущему на четвертой строчке «Наполи». Первые четыре места в чемпионате Италии позволяют попасть в Лигу чемпионов.