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Михайлович поделился мнением о работе Пирло в «Ювентусе»

19:27
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поделился мнением о Андреа Пирло, который возглавляет «Ювентус».

«Он выиграл Суперкубок и Кубок Италии в первый год работы с топ-клубом. В чем его упрекнуть? Нельзя винить Пирло за то, что «Ювентус» не взял скудетто. Рано или поздно это должно было произойти.

Если ему удастся вывести команду в Лиге чемпионов в первый год, то, по моему мнению, его работу можно оценить положительно. Мог ли он справиться лучше? Да, но обо мне это тоже можно сказать", — цитирует Михайловича Sport Mediaset.

Пирло проводит дебютный сезон в качестве главного тренера «Ювентуса». Под его руководством команда выиграла Кубок Италии, но рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца чемпионата Италии «Ювентус» занимает пятое место, уступая 1 очко идущему на четвертой строчке «Наполи». Первые четыре места в чемпионате Италии позволяют попасть в Лигу чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 0
Вильярреал 1
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

X2

15%

1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

1X

21%

1.52

П2

16%

2.65

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/bologna/bologna-mihajlovic-ho-sognato-un-rigore-per-la-juve-mi-hanno-svegliato-vinciamo-per-noi_32758447-202102k.shtml

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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