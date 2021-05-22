Михайлович поделился мнением о работе Пирло в «Ювентусе»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поделился мнением о Андреа Пирло, который возглавляет «Ювентус».
«Он выиграл Суперкубок и Кубок Италии в первый год работы с топ-клубом. В чем его упрекнуть? Нельзя винить Пирло за то, что «Ювентус» не взял скудетто. Рано или поздно это должно было произойти.
Если ему удастся вывести команду в Лиге чемпионов в первый год, то, по моему мнению, его работу можно оценить положительно. Мог ли он справиться лучше? Да, но обо мне это тоже можно сказать", — цитирует Михайловича Sport Mediaset.
Пирло проводит дебютный сезон в качестве главного тренера «Ювентуса». Под его руководством команда выиграла Кубок Италии, но рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца чемпионата Италии «Ювентус» занимает пятое место, уступая 1 очко идущему на четвертой строчке «Наполи». Первые четыре места в чемпионате Италии позволяют попасть в Лигу чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/bologna/bologna-mihajlovic-ho-sognato-un-rigore-per-la-juve-mi-hanno-svegliato-vinciamo-per-noi_32758447-202102k.shtml
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