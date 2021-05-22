Гасперини останется на посту главного тренера «Аталанты»
Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини продолжит руководить командой в следующем сезоне.
«Мы должны объективно оценивать успехи «Аталанты» в последние годы. Мы знаем уровень конкуренции в серии А и не видим никаких минусов в работе нынешнего тренерского штаба. Останется ли Гасперини? Конечно, откуда такие вопросы», — цитирует Перкасси Football Italia.
Матч 38-го тура серии А «Аталанта» — «Милан» состоится в воскресенье, 23 мая. Начало — в 21.45 (мск). В случае победы бергамаски впервые в истории станут вторыми в чемпионате Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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