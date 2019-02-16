Мауро Икарди: "Сбивайте их с толку своим молчанием, удивляйте их своими действиями"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди опубликовал новый пост в Инстаграме. Он подкрепил его любопытной подписью.

– Сбивайте их с толку своим молчанием, удивляйте их своими действиями, – написал Икарди.

Напомним, игрока лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида".

Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

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