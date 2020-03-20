Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о соотечественнике Лаутаро Мартинесе. Нападающий «Интера» входит в сферу интересов «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Сити». Сумма отступных за игрока — 111 миллионов евро.

— Лаутаро Мартинес — один из лучших нападающих в мире, — приводит слова Маурисио Football Italia. — Дело не только в том, что он делает сейчас, но и в том, что потенциал означает для его будущего. Посмотрите на снайперов в больших клубах, очевидно, что он должен быть среди них.

В 31 матче текущего сезона аргентинец забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи.