Марко Джампаоло возглавил "Милан"

Новым главным тренером "Милана" стал Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал с "Сампдорией". Онстал 60-м главным тренером в истории клуба.
Comunicato Ufficiale: Marco Giampaolo ➡ https://t.co/tdRtTYqzGj— AC Milan (@acmilan) 19 июня 2019 г.
Official Statement: Marco Giampaolo ➡ https://t.co/tjukG4NVJk pic.twitter.com/sMCnEZEyVt
51-летний специалист до этого также тренировал "Эмполи", "Кремонезе", "Брешию", "Чезену", "Катанью" "Сиену, "Кальри" и "Асколи". В прошлом сезоне "Сампдория" под его руководством заняла девятое место.
Марко Джампаоло пока не выиграл ни одного трофея на протяжении карьеры. В "Милане" он сменил Дженнаро Гаттузо.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Загрузка...