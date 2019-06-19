Марко Джампаоло возглавил "Милан"

Новым главным тренером "Милана" стал Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал с "Сампдорией". Онстал 60-м главным тренером в истории клуба.

51-летний специалист до этого также тренировал "Эмполи", "Кремонезе", "Брешию", "Чезену", "Катанью" "Сиену, "Кальри" и "Асколи". В прошлом сезоне "Сампдория" под его руководством заняла девятое место.

Марко Джампаоло пока не выиграл ни одного трофея на протяжении карьеры. В "Милане" он сменил Дженнаро Гаттузо.

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