Лукас Пакета избежал серьезной травмы

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета, получивший травму в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Интера», избежал серьезной травмы. Как сообщает Football Italia, у игрока выявлены небольшие проблемы с левым бедром. 22-летний бразилец пропустит игру с «Торино» в этот четверг, но будет готов к встрече с «Фиорентиной» в воскресенье.

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