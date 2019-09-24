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Лукас Пакета избежал серьезной травмы

07:22
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Полузащитник «Милана» Лукас Пакета, получивший травму в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Интера», избежал серьезной травмы. Как сообщает Football Italia, у игрока выявлены небольшие проблемы с левым бедром. 22-летний бразилец пропустит игру с «Торино» в этот четверг, но будет готов к встрече с «Фиорентиной» в воскресенье.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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