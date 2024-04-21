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Сегодня, 17:56

«Лечче» обыграл «Сассуоло», «Торино» и «Фрозиноне» победителя не выявили

Виктория Кравченко
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«Лечче» в гостях обыграл «Сассуоло» в матче 33-го тура серии А — 3:0.

У победителей отличились Валентен Жендрей, Патрик Доргу и Роберто Пикколи.

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 13:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:3
Лечче

В другом матче тура чемпионата Италии «Торино» и «Фрозиноне» сыграли вничью — 0:0.

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:0
Фрозиноне

«Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А — 35 очков. «Сассуоло» находится на 19-й строчке — 26 очков.

«Торино» (46) идет на 9-й строчке, «Фрозиноне» (26) — 19-й.

ФК Лечче
ФК Сассуоло
ФК Торино
ФК Фрозиноне
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Ваноли рвется в серию А, Каррера все ближе к серии С
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 - : -
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 28 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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