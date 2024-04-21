«Лечче» обыграл «Сассуоло», «Торино» и «Фрозиноне» победителя не выявили

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«Лечче» в гостях обыграл «Сассуоло» в матче 33-го тура серии А — 3:0.

У победителей отличились Валентен Жендрей, Патрик Доргу и Роберто Пикколи.

В другом матче тура чемпионата Италии «Торино» и «Фрозиноне» сыграли вничью — 0:0.

«Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А — 35 очков. «Сассуоло» находится на 19-й строчке — 26 очков.

«Торино» (46) идет на 9-й строчке, «Фрозиноне» (26) — 19-й.