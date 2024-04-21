Миранчук остался в запасе «Аталанты» на игру с «Монцей» в серии А

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч 33-го тура серии А с «Монцей.

«Аталанта»: Карнезекки, Толой, Хин, Хольм, Эдерсон, Баккер, Пашалич, Колашинац, де Кетеларе, Лукман, Туре.

Встреча пройдет в Монце и начнется в 21.45 по московскому времени.

В этом сезоне россиянин провел 21 матч в серии А, забив 3 гола и сделав 4 голевые передачи.