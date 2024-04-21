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Ваноли рвется в серию А, Каррера все ближе к серии С

Георгий Кудинов
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В субботу, 20 апреля, «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли, одержала в гостях волевую победу (2:1) над главным аутсайдером турнира «Лекко» в 34-м туре серии В.

Венецианцы расположились на третьем месте в таблице и отстают на 3 очка от «Комо», который пока напрямую выходит в серию А вместе с лидером сезона «Пармой».

Оценки Ваноли: La Gazzetta dello Sport 7,0; Corriere dello Sport 7,0; Tuttosport 6,5.

А вот «Асколи», где пост главного тренера занимает Массимо Каррера, вновь сыграла вничью и по-прежнему не может покинуть зону прямого вылета. Домашняя ничья (0:0) против «Модены» оставила клуб на 18-м месте. До зоны плей-аут — два очка, до спасительного 15-го места — три.

Оценки Карреры: La Gazzetta dello Sport — 6,0; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 5,5.

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 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
14
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
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 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
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 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
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20.04 19:00
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 1 : 0
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Верона – Удинезе
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