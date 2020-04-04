«Лацио» предлагает Индзаги новый контракт

Президент «Лацио» Клаудио Лотито проведет встречу с главным тренером Симоне Индзаги. На ней будет обсуждаться новый контракт 43-летнего специалиста, сообщает Corriere dello Sport.

Ожидается, что соглашение будет подписано до июня 2025 года. Зарплата Индзаги составит 3 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

1 марта «Лацио» поднялся на вершину таблицы серии А, после того как одержал победу в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (2:0). В последний раз римский клуб лидировал в лиге, когда стал чемпионом в сезоне 1999/2000.

На момент прерывания серии А из-за пандемии коронавирус «Лацио» шел на втором месте, отставая на очко от «Ювентуса».