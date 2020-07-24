«Лацио» переиграл «Кальяри». Иммобиле забил 31 гол в сезоне

«Лацио» обыграл «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол забил нападающий Чиро Иммобиле. Для итальянца этот мяч стал 31 в этом сезоне, поэтому он опередил Криштиану Роналду в списке бомбардиров.

«Лацио» идет на 4-м месте в турнирной таблице, а «Кальяри» — на 13-м.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

«Лацио» — «Кальяри» — 2:1 (0:1)

Голы: Симеоне, 45 (0:1). Милинкович-Савич, 47 (1:1). Иммобиле, 60 (2:1).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Пароло, Луис Альберто (Катальди, 90+1), Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле (Адеканье, 90+1), Хони (Марушич, 58).

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Маттьелло (Рагатцу, 71), Валюкевич, Ионицэ (Гальяно, 84), Жоау Педру, Рог (Бирса, 66), Нандес, Фараго, Симеоне.

Предупреждения: Хони, 45+1. Лаццари, 50. Клаван, 87. Пароло, 90.

Судья: Пиччинини.

23 июля. Рим. Стадион Олимпийский.