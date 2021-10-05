«Милан» предложил Пиоли продлить контракт на два года

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может продлить контракт с клубом. Ему уже предложили продлить соглашение на два года, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, нынешнее соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в клубе довольны результатами клуба и рассчитывают на продолжение сотрудничества.

«Милан» после 7 матчей занимает второе место в серии А, имея в активе 19 очков.