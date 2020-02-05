Кристиан Эриксен: «Я мог перейти в «МЮ», но было бы слишком просто остаться в чемпионате Англии»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но посчитал этот вариант слишком простым и не самым интересным для продолжения карьеры. В минувшее зимнее окно датчанин покинул «Тоттенхэм» и перешел в команду из Милана.

— «МЮ» интересовался мной несколько лет, но этот вариант никогда не был для меня привлекательным, — цитирует BBC Эриксена. — Мы общались с «Юнайтед» и слышали, что возможно, а что нет. Тем не менее, я всегда хотел найти новое испытание. Было бы слишком просто остаться в чемпионате Англии. Конечно, можно было остаться и в «Тоттенхэме», но мне хотелось попробовать себя в другой стране, в другом чемпионате. Когда возник вариант с «Интером», я не очень долго задумывался.

27-летний Эриксен присоединился к «Интеру» в конце минувшего января, «Тоттенхэм» получил за игрока 20 миллионов евро. Контракт полузащитника с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2024 года. Эриксен уже успел появиться в составе «Интера» в двух матчах, но не отличился в них результативными действиями.