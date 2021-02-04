Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч против «Интера»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может принять участие в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Россиянин включен в заявку на игру, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится 5 февраля. Начало — 22.45 (мск).

Ранее главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что футболист будет набирать форму три недели.

О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.