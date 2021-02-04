Пелле прилетел в Италию для подписания контракта с «Пармой»

Форвард Грациано Пелле станет игроком «Пармы». 35-летний нападающий уже прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с клубом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Последним клубом Пелле был китайский «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне он провел 22 матча за команду и забил восемь мячей при двух голевых передачах. Итальянец ранее уже выступал за «Парму» (14 матчей, два гола).