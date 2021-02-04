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Пранделли рассказал, что Кокорин будет набирать форму три недели

20:24
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин прибавляет. Мы знали, что ему потребуются три недели, чтобы быть готовым», — приводит слова тренера пресс-служба клуба из Флоренции.

О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2020/2021 РПЛ Кокорин провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» после 20 матчей чемпионата Италии занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем туре команда сыграет дома с «Интером» 5 февраля.

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