Клаудио Маркизио: "Роналду является примером"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду является примером для остальных футболистов.

- Роналду много работает и заботится о каждом аспекте подготовки, - приводит слова Маркизио Gazzetta dello Sport. - Он является примером. У него необычное телосложение для футболиста. Он больше похож на спринтера.

Напомним, Роналду присоединился к "Ювентусу" летом 2018 года. Он провел 36 матчей за туринский клуб, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

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