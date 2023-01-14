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Кавазашвили: «В скором времени Хвичу будут сравнивать с выдающимися футболистами Италии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (5:1).

21-летний грузин забил гол и сделал две результативных передачи.

«Замечательно, что Хвича забил с игры! Не зря Спаллетти доверил ему, «чужаку», исполнить пенальти, например. Мы видели по ЧМ, как сейчас проблематично полевым игрокам забить. Вратари все берут и берут. Хвиче оказано большое доверие. То, что Кварацхелия забил с игры, а не с пенальти — говорит о многом. Парень растет на глазах, как на дрожжах. В скором времени Хвичу будут приравнивать к выдающимся футболистам Италии.
Очень здорово, что Хвича находится на втором месте по системе «гол+пас». Значит, он попал в свою структуру, где его прекрасно понимают футболисты по знанию игры в футбол, по тактике и по исполнительному мастерству. Вот что значит, когда подбирается хорошие исполнители в лице техничных футболистов на поле. Хвича сразу заблестал среди них. Радуюсь, когда наши футболисты играют в зарубежных клубах», — приводит Sport24 слова Кавазашвили.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На его счету 9 голов и 13 результативных передач в 20 матчах за неаполитанцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-14-kavazashvili-v-skorom-vremeni-khvichu-budut-priravnivat-k-vydayushchimsya-futbolistam-italii

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Анзор Кавазашвили
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
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 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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