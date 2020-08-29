Кавани отказался от перехода в «Ювентус» из уважения к «Наполи»

Бывший нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отказался от перехода в «Ювентус», сообщает Goal.com.

Туринский клуб обращался к уругвайскому форварду с предложением несколько недель назад, однако он ответил отказом. Футболист не захотел присоединятся к «старой синьоре» из-за сильной привязанности к «Наполи» и любви фанатов неаполитанского клуба.

На данный момент 33-летний игрок продолжает находиться в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ».