Кассано пошел на курсы спортивных директоров

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано вскоре начнет свое обучение профессии спортивного директора. С 16 сентября он начнет посещать специальные курсы, которые будут проходить в тренировочном центре сборной Италии Коверчано, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вместе с Кассано на одном курсе будут учиться экс-нападающий «Кьево» Серджо Пеллиссье, и бывший защитник «Пармы» Алессандро Лукарелли.

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