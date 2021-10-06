«Наполи» готов повысить зарплату Инсинье до 4 миллионов евро

«Наполи» продолжает вести переговоры о продлении соглашения с капитаном команды Лоренцо Инсинье, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Руководство неаполитанцев готово улучшить свое финансовое предложение, повысив годовой оклад 30-летнего футболиста до 4 миллионов евро.

Новый раунд переговоров между «Наполи» и Инсинье запланирован на конец октября. Стороны могут окончательно согласовать условия нового соглашения.

Напомним, что нынешний контракт Лоренцо Инсинье с неаполитанцами истекает летом 2022 года — предстоящей зимой итальянец уже сможет вести переговоры с другими клубами по переходу на правах свободного агента в конце сезона.