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«Наполи» готов повысить зарплату Инсинье до 4 миллионов евро

«Наполи» готов повысить зарплату капитана команды Лоренцо Инсинье
19:05
Лоренцо Инсинье. Фото ФК «Наполи».
Лоренцо Инсинье. Фото ФК «Наполи».
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«Наполи» продолжает вести переговоры о продлении соглашения с капитаном команды Лоренцо Инсинье, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Руководство неаполитанцев готово улучшить свое финансовое предложение, повысив годовой оклад 30-летнего футболиста до 4 миллионов евро.

Новый раунд переговоров между «Наполи» и Инсинье запланирован на конец октября. Стороны могут окончательно согласовать условия нового соглашения.

Напомним, что нынешний контракт Лоренцо Инсинье с неаполитанцами истекает летом 2022 года — предстоящей зимой итальянец уже сможет вести переговоры с другими клубами по переходу на правах свободного агента в конце сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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