«Наполи» готов повысить зарплату Инсинье до 4 миллионов евро
«Наполи» готов повысить зарплату капитана команды Лоренцо Инсинье
19:05
«Наполи» продолжает вести переговоры о продлении соглашения с капитаном команды Лоренцо Инсинье, сообщает журналист Даниэле Лонго.
Руководство неаполитанцев готово улучшить свое финансовое предложение, повысив годовой оклад 30-летнего футболиста до 4 миллионов евро.
Новый раунд переговоров между «Наполи» и Инсинье запланирован на конец октября. Стороны могут окончательно согласовать условия нового соглашения.
Напомним, что нынешний контракт Лоренцо Инсинье с неаполитанцами истекает летом 2022 года — предстоящей зимой итальянец уже сможет вести переговоры с другими клубами по переходу на правах свободного агента в конце сезона.
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