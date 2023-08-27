Итальянский журналист: «Думаю, Хвича проведет новый сезон не хуже, чем предыдущий»

Итальянский журналист Массимо Франки поделился ожиданиями от игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в новом сезоне.

«Хвича стал настоящим лидером атаки «Наполи» и теперь этому статусу надо соответствовать. Конечно, небольшой спад в его игре может наступить, как это было в концовке прошлого сезона, но это нормально для молодого футболиста. Думаю, что новый сезон Кварацхелия проведет не хуже, чем предыдущий», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.

Кварацхелия пропускал матч первого тура серии А из-за повреждения. В ближайшем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет против «Сассуоло». Матч пройдет 27 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. Всего 22-летний хавбек провел 43 матча за итальянскую команду во всех турнирах, отметился 14 голами и 17 результативными передачами. Вместе с клубом из Неаполя он стал чемпионом Италии сезона-2022/23.