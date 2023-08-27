Итальянский журналист: «Думаю, Хвича проведет новый сезон не хуже, чем предыдущий»
Итальянский журналист Массимо Франки поделился ожиданиями от игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в новом сезоне.
«Хвича стал настоящим лидером атаки «Наполи» и теперь этому статусу надо соответствовать. Конечно, небольшой спад в его игре может наступить, как это было в концовке прошлого сезона, но это нормально для молодого футболиста. Думаю, что новый сезон Кварацхелия проведет не хуже, чем предыдущий», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.
Кварацхелия пропускал матч первого тура серии А из-за повреждения. В ближайшем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет против «Сассуоло». Матч пройдет 27 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.
Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. Всего 22-летний хавбек провел 43 матча за итальянскую команду во всех турнирах, отметился 14 голами и 17 результативными передачами. Вместе с клубом из Неаполя он стал чемпионом Италии сезона-2022/23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|2
|0
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1