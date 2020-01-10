Источник: «Милан» хочет пригласить Аллегри, чтобы он стал их Фергюсоном
13:02
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Миланцы видят в Аллегри своего Алекса Фергюсона и надеются, что итальянец позволит клубу доминировать в Италии и претендовать на трофеи в Европе.
52-летний специалист уже возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. В этот период миланцы стали чемпионом Италии-2010/11, а также завоевали Суперкубок страны.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...