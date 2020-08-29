«Интер» передумал продлевать контракт с Борхой Валеро

Полузащитник «Интера» Борха Валеро покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В заключительной части сезона 35-летний испанец неплохо себя проявил, в результате чего начала появляться информация, что футболист продлит контракт с клубом на один сезон.

Тен не менее, планы «нерадзурри» поменялись. Состоялась встреча между менеджерами клубами, в результате чего было принято решение отпустить испанца на правах свободного агента.

Интерес к полузащитнику уже проявляют «Дженоа», «Парма» и не исключено его возвращение в «Фиорентину».

В сезоне-2019/20 в серии А Валеро провел 19 игр: на его счету два гола.