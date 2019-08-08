"Интер" объявил о трансфере Лукаку

"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку. По информации СМИ, бельгийский футболист обошелся итальянской команде в 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.

За два года в "Манчестер Юнайтед" Лукаку провел 96 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 13 результативных передач. Ранее он играл за такие команды, как "Андерлехт", "Челси", "Эвертон" и "Вест Бромвич".