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4 января, 23:25

Агент Кварацхелии обсудит с «Наполи» продление контракта с повышением зарплаты

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели прибыл в Милан, чтобы встретиться с руководством неаполитанцев, сообщает инсайдер Николо Скира.

Темой беседы станет продление контракта и повышение зарплаты хавбека. Действующее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до лета 2027 года.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
4
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 1 : 2
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 1 : 2
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 2 : 2
4.01 16:30
Торино – Верона
 1 : 1
4.01 18:30
Рома – Болонья
 1 : 0
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 2 : 1
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 0 : 1
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 1 : 1
4.01 22:45
Интер – Наполи
 1 : 0
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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