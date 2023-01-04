Агент Кварацхелии обсудит с «Наполи» продление контракта с повышением зарплаты
Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели прибыл в Милан, чтобы встретиться с руководством неаполитанцев, сообщает инсайдер Николо Скира.
Темой беседы станет продление контракта и повышение зарплаты хавбека. Действующее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до лета 2027 года.
21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|16
|13
|2
|1
|37-13
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|16
|10
|4
|2
|25-7
|34
|
4
|Интер
|16
|11
|0
|5
|35-22
|33
|
5
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
6
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|16
|6
|7
|3
|25-18
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Фиорентина
|16
|5
|5
|6
|19-21
|20
|
11
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Эмполи
|16
|4
|6
|6
|13-20
|18
|
14
|Монца
|16
|5
|2
|9
|17-23
|17
|
15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|2 : 2
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|1 : 0
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|0 : 1
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|1 : 1
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|1 : 0
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|14
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
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