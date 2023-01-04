Агент Кварацхелии обсудит с «Наполи» продление контракта с повышением зарплаты

Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели прибыл в Милан, чтобы встретиться с руководством неаполитанцев, сообщает инсайдер Николо Скира.

Темой беседы станет продление контракта и повышение зарплаты хавбека. Действующее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до лета 2027 года.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.