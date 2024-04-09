Индзаги: «Этот «Интер» вдохновляет меня»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча 31-го тура серии А против «Удинезе» (2:1) прокомментировал игру команды.

«Комплименты моим парням. Этот «Интер» вдохновляет меня», — цитирует Индзаги fcinter1908.it.

После 31 тура у «Интера» 82 очка. В 32-м туре чемпионата Италии команда сыграет с «Кальяри». Встреча пройдет 14 апреля в Милане.