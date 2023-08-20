Индзаги: «Монца» — непростой соперник. Я увидел у игроков «Интера» энтузиазм»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:0).

«Я доволен игрой, мы хорошо подготовились к матчу. «Монца» — непростой соперник. Я увидел у команды энтузиазм, в том числе благодаря полному стадиону. Постараемся исправить все недостатки. Я доволен игрой Маркуса Тюрама. Не будем забывать, что он пришел из другого чемпионата. Каждый день он работает все больше и больше, чтобы улучшить взаимодействие с партнерами. Пару раз ему не повезло, но гол придет. Арнаутович провел две тренировки, насчет него у меня не было сомнений», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Кальяри». Игра пройдет 28 августа. «Монца» 26 августа примет на своем поле «Эмполи».