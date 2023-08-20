Мхитарян: «У «Интера» очень хорошая полузащита, каждый заслуживает играть в стартовом составе»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:0).

«Я всегда был полузащитником, но я также могу сыграть в атаке или второго нападающего, как решит тренер. У нас осталось большое желание сыграть в финале Лиги чемпионов, и мы жаждем завоевать вторую звезду. Мы сильны и докажем это на поле. У нас очень хорошая полузащита с Чалханоглу, Бареллой, Фраттези. Каждый заслуживает играть в стартовом составе и может оказать большую помощь, тренер обязательно даст каждому место и покажет нам, что они заслуживают быть в команде», — приводит слова Мхитаряна журналист Джанлука Ди Марцио.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Кальяри». Игра пройдет 28 августа. «Монца» 26 августа примет «Эмполи».