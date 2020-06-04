Игуаин получил растяжение во время тренировки «Ювентуса»

«Ювентус» в своем официальном Twitter сообщил о состоянии здоровья нападающего Гонсало Игуаина. Он получил растяжение на тренировке.

During today's training session, Gonzalo Higuain suffered a muscle strain on the posterior region of his right thigh. The tests performed at J?Medical have ruled out any lesions. His condition will be monitored in the coming days. pic.twitter.com/wG6ZlcY4oR — JuventusFC (@juventusfcen) June 4, 2020

Сообщается, что у аргентинца растяжение растяжение задней поверхности правого бедра. Других повреждений у него нет. О сроке восстановления не сообщается. Медицинская служба «Юве» будет следить за состоянием игрока в ближайшие дни.

32-летний форвард в текущем сезоне провел 34 матча за «Ювентус» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.