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Игуаин получил растяжение во время тренировки «Ювентуса»

17:06
Гонсало Игуаин. Фото ФК «Ювентус».
Гонсало Игуаин. Фото ФК «Ювентус».
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«Ювентус» в своем официальном Twitter сообщил о состоянии здоровья нападающего Гонсало Игуаина. Он получил растяжение на тренировке.

Сообщается, что у аргентинца растяжение растяжение задней поверхности правого бедра. Других повреждений у него нет. О сроке восстановления не сообщается. Медицинская служба «Юве» будет следить за состоянием игрока в ближайшие дни.

32-летний форвард в текущем сезоне провел 34 матча за «Ювентус» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.

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