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Ибрагимович станет игроком «Милана»

22:49
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Нападающий Златан Ибрагимович станет игроком «Милана», сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. В ближайшее время 38-летний швед должен принять предложение красно-черных.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что клуб продолжает переговоры с Ибрагимовичем о трансфере. «Болонья» и «Наполи» отказались от заключения контракта с 38-летним форвардом на правах свободного агента.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед объявил, что не будет продлевать соглашение, которое истекает 31 декабря.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии.

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