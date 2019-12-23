Нападающий Златан Ибрагимович станет игроком «Милана», сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. В ближайшее время 38-летний швед должен принять предложение красно-черных.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что клуб продолжает переговоры с Ибрагимовичем о трансфере. «Болонья» и «Наполи» отказались от заключения контракта с 38-летним форвардом на правах свободного агента.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед объявил, что не будет продлевать соглашение, которое истекает 31 декабря.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии.