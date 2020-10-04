Ибрагимович приобрел шикарный автомобиль в честь дня рождения

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович приобрел новый автомобиль. Фото он опубликовал в Instagram. Судя по записи, он сделал это в часть дня рождения.

«С днем рождения, Златан», — написал швед.

На фото, видимо, показан автомобиль Porsche. Вчера футболисту исполнилось 39 лет.

В этом сезоне Ибрагимович забил три гола в двух матчах. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года. Ранее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.