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Ибрагимович приобрел шикарный автомобиль в честь дня рождения

03:46
Златан Ибрагимович.
Златан Ибрагимович.
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович приобрел новый автомобиль. Фото он опубликовал в Instagram. Судя по записи, он сделал это в часть дня рождения.

«С днем рождения, Златан», — написал швед.

Happy Birthday to Zlatan

Публикация от Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanibrahimovic)

На фото, видимо, показан автомобиль Porsche. Вчера футболисту исполнилось 39 лет.

В этом сезоне Ибрагимович забил три гола в двух матчах. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года. Ранее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.

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