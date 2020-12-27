Ибрагимович назвал футболиста, которого считает лучше себя

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времен, а также объяснил свою тягу к победам.

— Победы для меня как наркотик. Это сложно объяснить, но я хочу побеждать любой ценой, — цитирует Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport. — Я не обманываю, когда говорю, что на тренировках я побеждал в 95 процентах игр. Даже на тренировках я выкладываюсь по полной. Если я проигрываю, я злюсь. Для меня выиграть скудетто — самое прекрасное событие на свете.

Кто является лучшим футболистом всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но лучший всех времен — Марадона. Единственный, кто лучше меня.

Из-за травмы 39-летний швед занимается отдельно от команды. В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи.