Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на один матч за перепалку в матче Кубка Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку получили одноматчевые дисквалификации за стычку между собой в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Наказание распространяется на матчи Кубка Италии. Таким образом, Лукаку пропустит первую полуфинальную встречу против «Ювентуса».

Сообщается, что наказание футболистов может увеличиться в случае, если федеральный прокурор запросит открыть расследование по факту возможной дискриминации на расовой почве во время конфликта между игроками.

«Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:1. Ибрагимович и Лукаку забили по голу, во втором тайме игрок «Милана» был удален.

Швед на 58-й минуте получил вторую желтую карточку. Первую он получил за стычку с Ромелу Лукаку в первой половине. Tuttomercatoweb ранее сообщил, о том, что именно они сказали друг другу. По данным источника, швед сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». Это было расценено как расизм.