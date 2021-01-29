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Кришито рассказал, что думал о завершении карьеры после положительного теста на коронавирус

14:58
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Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что думал о завершении карьеры после того, как заразился коронавирусом.

«У меня и так были проблемы со здоровьем, а тут еще и заразился коронавирусом. После этого я начал задавать себе вопросы. Я думал, что лучше: продолжать играть, или все же нет. Я думал об уходе из футбола. Позже я понял, что еще далек от ухода из футбола. Сейчас тренируюсь и чувствую, что нахожусь на своем месте», — приводит Football Italia слова Кришито.

В сезоне-2020/21 Кришито провел 11 матчей за «Дженоа». На счету 34-летнего итальянца 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/165580/criscito-%E2%80%98i-thought-about-retiring%E2%80%99

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