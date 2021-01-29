Кришито рассказал, что думал о завершении карьеры после положительного теста на коронавирус

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что думал о завершении карьеры после того, как заразился коронавирусом.

«У меня и так были проблемы со здоровьем, а тут еще и заразился коронавирусом. После этого я начал задавать себе вопросы. Я думал, что лучше: продолжать играть, или все же нет. Я думал об уходе из футбола. Позже я понял, что еще далек от ухода из футбола. Сейчас тренируюсь и чувствую, что нахожусь на своем месте», — приводит Football Italia слова Кришито.

В сезоне-2020/21 Кришито провел 11 матчей за «Дженоа». На счету 34-летнего итальянца 1 гол.