Форвард «Сампдории» Эспозито отпраздновал гол, взяв за грудки тренера Пирло в матче серии Б

Нападающий «Сампдории» Себастьяно Эспозито забавным образом отпраздновал дубль в ворота «Лекко» (2:0) в 16-м туре серии Б.

Форвард подбежал к главному тренеру генуэзцев Андреа Пирло, взял того за грудки и начал трясти. Специалист такого не ожидал, и едва устоял на ногах. Позже Эсспозито и Пирло обнялись.

«Сампдория» после 16 туров серии Б набрала 19 очков и занимает 10-е место. Пирло возглавил клуб в июне этого года, подписав двухлетний контракт.