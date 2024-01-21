«Фрозиноне» обыграл «Кальяри» и прервал серию из восьми поражений подряд

«Фрозиноне» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 21-го тура серии А — 3:1.

Счет открыли гости — на 26-й минуте забил Ибрагим Сулеймана. У хозяев отличились Лука Маццителли (64-я минута), Матиас Суле (75-я минута) и Кайо Жорже (90+5-я минута).

«Фрозиноне» прервал серию из 8 поражений подряд в чемпионате Италии и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 21 матче.

«Кальяри» с 18 очками после 21 игры занимает 17-ю строчку.