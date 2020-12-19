«Фиорентина» не может победить в серии А на протяжении восьми матчей
«Фиорентина» вновь не смогла одержать победу в матче чемпионата Италии. Команда сыграла вничью с «Вероной» — 1:1.
«Фиалки» не могут одержать победу на протяжении восьми матчей. Команда набрала только 11 очков и находится на грани зоны вылета.
Чемпионат Италии. Серия А
13-й тур
«Фиорентина» — «Верона» — 1:1 (1:1)
Голы: Мигел Велозу, 8 — с пенальти (0:1). Влахович, 19 — с пенальти (1:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Баррека (Лирола, 59), Венути (Бираги, 59), Миленкович, Игор, Бонавентура (Кальехон, 60), Кастровилли (Кутроне, 86), Амрабат, Рибери (Валеро, 84), Влахович.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 51), Димарко, Чеккерини, Давидович, Мигел Велозу, Лазович (Рюэгг, 71), Дзакканьи (Анкра, 78), Тамез (Илич, 70), Сальседо (Колли, 46).
Предупреждения: Бонавентура, 13. Димарко, 27. Чеккерини, 34. Игор, 69.
Судья: Фурно (Италия).
19 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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