«Фиорентина» не может победить в серии А на протяжении восьми матчей

«Фиорентина» вновь не смогла одержать победу в матче чемпионата Италии. Команда сыграла вничью с «Вероной» — 1:1.

«Фиалки» не могут одержать победу на протяжении восьми матчей. Команда набрала только 11 очков и находится на грани зоны вылета.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Фиорентина» — «Верона» — 1:1 (1:1)

Голы: Мигел Велозу, 8 — с пенальти (0:1). Влахович, 19 — с пенальти (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Баррека (Лирола, 59), Венути (Бираги, 59), Миленкович, Игор, Бонавентура (Кальехон, 60), Кастровилли (Кутроне, 86), Амрабат, Рибери (Валеро, 84), Влахович.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 51), Димарко, Чеккерини, Давидович, Мигел Велозу, Лазович (Рюэгг, 71), Дзакканьи (Анкра, 78), Тамез (Илич, 70), Сальседо (Колли, 46).

Предупреждения: Бонавентура, 13. Димарко, 27. Чеккерини, 34. Игор, 69.

Судья: Фурно (Италия).

19 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».