"Фиорентина" может подписать Кевина-Принса Боатенга

"Фиорентина" интересуется Кевином-Принсом Боатенгом, утверждает La Nazione. Правами на ганского полузащитника владеет "Сассуоло", вторую половину сезона-2018/19 он отыграл в "Барселоне" на правах аренды.

На счету Боатенга 4 матча в составе каталонцев. До перехода в "Сассуоло" в 2018 году он защищал цвета "Герты", "Тоттенхэма", дортмундской "Боруссии", "Портсмута", "Милана", "Шальке", "Лас-Пальмаса" и франкфуртского "Айнтрахта".

Помимо "Фиорентины", на 32-летнего футболиста претендуют "Бешикташ" и "Брешиа".