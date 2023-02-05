Фабио Каннаваро уволен с поста главного тренера «Беневенто»

«Беневенто» объявил об отставке Фабио Каннаваро с поста главного тренера команды.

Вместе с ним клуб покинули его брат и ассистент Паоло Каннаваро, а также спортивный директор Паскуале Фоджа.

Каннаваро возглавлял «Беневенто» с сентября 2022 года. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице серии B с 23 очками в 23 матчах.