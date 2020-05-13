«Есть очень большая вероятность, что чемпионат снова прервут». Главный футбольный врач Италии недоволен ситуацией в серии А

Главный футбольный врач Италии Энрико Кастеллаччи считает, что медицинские протоколы федерации футбола Италии могут испортить возобновление сезона в серии А. Требования правительства и научного комитета помешать всех на двухнедельный карантин из-за одного выявленного случая коронавируса являются слишком сложными для клубов.

— Если бы они действительно хотели возобновить серию А, они бы скопировали методологию бундеслиги, так как она является наиболее приемлемой, — цитирует TMW Кастеллаччи. — Будет нормально запереть всех на тренировочных базах на 15 дней, но я не думаю, что они могут оставаться вдали от семьи в течение двух с половиной месяцев. Не говоря уже о том, что в тот момент, когда они отправляются на выезд, шансы столкнуться с кем-то, у кого есть COVID-19 или симптомы, растут в геометрической прогрессии.

Если это произойдет, все остановится. Поэтому я должен спросить себя, действительно ли они хотят, чтобы футбол возобновился, или они просто хотят, чтобы он прекратился без непосредственного приказа политиков?

Клубные врачи должны выполнять свою работу, обеспечивать безопасность игроков и персонала, но они не могут наблюдать за ними 24 часа в сутки. Многие из этих врачей на неполном рабочем дне. Если нам нужно сделать несколько тестов, тогда нам нужен министр здравоохранения, чтобы обеспечить нас материалами, чтобы мы ничего не забирали у местного населения. Это немедленно потребует 11 000 тестов. Опять же, в Германии больше тестов, чем у нас, но все равно не прервут весь сезон, если один человек даст положительный результат. Давайте просто признаем, что если мы начнем играть, есть очень большая вероятность, что чемпионат снова прервут.