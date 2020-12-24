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Эриксен пропустил матч с «Вероной» из-за рождения ребенка

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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен не попал в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Как сообщает Sky Sport, 28-летний датчанин улетел в Данию, где его жена вот-вот родит ребенка. Клуб отпустил игрока, так как главный тренер команды Антонио Конте не планировал использовать Эриксена в стартовом составе.

Ранее появилась информация, что зимой Эриксен покинет «Интер», за который в этом сезоне сыграл в 12 матчах во всех турнирах.

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