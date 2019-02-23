Джузеппе Якини: "Эмполи" хорошо провел первый тайм с "Миланом", но проиграл из-за собственных ошибок"

Главный тренер "Эмполи" Джузеппе Якини - о матче с "Миланом" (0:3) в 25-м туре чемпионата Италии.

- Команда показала хорошую игру в первом тайме. Нам нужно было точнее сыграть при завершении атак, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы мало позволяли сопернику и чуть не открыли счет, но минутой позже мы ошиблись и позволили "Милану" забить. Два гола подряд от "Милана" были слишком большим ударом для нас. Мы проиграли из-за собственных ошибок, которые мы не можем себе позволить в таких ситуациях. Не может команда, которая борется за выживание, пропускать такие мячи. Это немыслимо.

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