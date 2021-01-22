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Джордж Веа поделился мнением об успехах Роналду

22 января 2021, 23:58
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Экс-нападающий Джордж Веа, который сейчас является либерийским политическим деятелем, высказался о результатах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«В Роналду сочетаются тяжелая работа и страсть, которые приводят к неожиданным результатам. Он не является лучшим футболистом в мире, но он постоянно работает, чтобы стать таковым.

Я фанат Роналду, потому что он остается скромным, он заслужил, то, чего достиг. Он сражался за то, чтобы оказаться там, где сейчас», — цитирует Веа Goal.

В сезоне-2020/21 35-летний португалец в 20 матчах забил 20 голов во всех турнирах.

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