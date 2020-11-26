«Дженоа» с Шомуродовым выиграла у «Сампдории» и сыграет в Кубке Италии с «Ювентусом»

«Дженоа» победила «Сампдорию» в четвертом раунде Кубка Италии — 3:1. Благодаря победе в дерби генуэзцы прошли в 1/8 финала, где встретятся с «Ювентусом». В стартовом составе «Дженоа» вышел экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

В другой игре «Торино» взял верх над «Виртус Энтеллой» и вышел на «Милан».

Кубок Италии

4-й раунд

«Торино» — «Виртус Энтелла» — 2:0 (2:0)

Голы: Дзадза, 28 (1:0). Бонаццоли, 30 (2:0).

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Мурру, Иццо (Бремер, 75), Буонджорно, Мейте (Ринкон, 62), Линетти (Ансальди, 63), Сегре (Хорват, 90+1), Дзадза (Миллико, 76), Бонаццоли, Эдера.

«Сампдория» — «Дженоа» — 1:3 (1:0)

Голы: Верре, 18 (1:0). Скамакка, 60 (1:1). Лерагер, 68 (1:2). Скамакка, 72 (1:3).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли (Кандрева, 87), Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 78), Верре, Янкто, Лерис (Дамсгор, 77), Торсби, Ла Гумина (Габбьядини, 87).

«Дженоа»: Маркетти, Сапата, Бани (Мазиелло, 79), Гольданига, Гильоне, Пеллегрини, Стураро (Лерагер, 65), Зайц (Бадель, 46), Ровелла (Мелегони, 46), Шомуродов (Пьяца, 85), Скамакка.