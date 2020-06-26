Джанлука Ди Марцио: 38-летний Паласио продлил контракт с «Болоньей»

По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио и Tuttomercatoweb, форвард «Болоньи» Родриго Паласио договорился о продлении контракта. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

Сообщается, что новое соглашение будет действовать до июня 2021 года. Нынешний контракт заканчивается 30 июня 2020 года. Также указано, что контракт будет продлен и с бразильским защитником Данилу.

38-летний аргентинец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Болонью» и забил семь мячей при трех голевых передачах.