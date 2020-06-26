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Джанлука Ди Марцио: 38-летний Паласио продлил контракт с «Болоньей»

12:32
Родриго Паласио. Фото EFE.
Родриго Паласио. Фото EFE.
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По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио и Tuttomercatoweb, форвард «Болоньи» Родриго Паласио договорился о продлении контракта. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

Сообщается, что новое соглашение будет действовать до июня 2021 года. Нынешний контракт заканчивается 30 июня 2020 года. Также указано, что контракт будет продлен и с бразильским защитником Данилу.

38-летний аргентинец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Болонью» и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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