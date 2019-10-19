Джан Пьеро Гасперини: «Оба пенальти в ворота «Аталанты» выдуманы арбитром»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал работу арбитра матча 8-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (3:3).

— Спорный пенальти, после которого счет стал 1:3, изменил игру, — цитирует Гасперини Gazzetta dello Sport. — Пенальти был назначен после легкого касания нашего защитника. Его не было, и это очевидно.

Второй 11-метровый тоже выдуман: Иммобиле поставил ногу перед де Роном и сам не давал ему выйти на мяч. Арбитр матча отработал некачественно, но несмотря на это, я доволен тем, как отыграла «Аталанта». Мы сегодня играли как настоящая топ-команда.

После 8 матчей чемпионата Италии «Аталанта» занимает 3-е место в таблице. «Лацио» расположился на 6-й строчке.