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Дзаппакоста получил травму колена

17:50
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Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке. По предварительной информации, у 27-летнего итальянца повреждение связок колена, сообщает Il Tempo.

Игрок только недавно восстановился после травмы бедра. Напомним, что «Рома» арендовала Дзаппакосту у «Челси» прошедшим летом. В нынешнем сезоне защитник успел сыграть за римский клуб только 12 минут.

В договоре «Ромы» с «Челси» нет пункта об обязательном выкупе контракта Дзаппакосты.

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