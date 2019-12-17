Де Лигт в заявке «Ювентуса» на матч с «Сампдорией»
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории», сообщает пресс-служба туринцев. Встреча пройдет 18 декабря.
В список из 23 игроков не попал вратарь Войчех Щенсны. В заявке — форварды Криштиану Роналду, Пауло Дибала и защитник Маттейс де Лигт.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Буффон, Пинсольо, Перин;
защитники — Де Шильо, де Лигт, Сандру, Данилу, Бонуччи, Ругани, Демирал;
полузащитники — Пьянич, Рэмси, Матюиди, Джан, Рабьо, Портанова;
нападающие — Роналду, Дибала, Коста, Куадрадо, Пьяца, Игуаин, Бернардески;
? SQUAD LIST ? The 23 Bianconeri players called-up for #SampJuve pic.twitter.com/Jn5lsG37O5— JuventusFC (@juventusfcen) December 17, 2019
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